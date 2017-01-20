Александр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравится

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов, перешедший из «Локомотива», поделился впечатлениями от первых тренировок в стане красно-белых.

— Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это на сегодня самое важное.

— А сейчас какие ощущения?

— Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.

— Как встретили ребята?

— Потрясающе! Все очень дружелюбные.

— Заметили, что во время двусторонки вы в основном взаимодействовали с Глушаковым…

— Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал.

Напомним, контракт полузащитника вступил в силу 18 января 2017 года. Подробности соглашения с футболистом не разглашаются.

32-летний Самедов является воспитанником «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. В составе «Спартака» Самедов завоевал Кубок России-2002/2003. С 2005 по 2016 годы полузащитник выступал за «Локомотив», «Москву» и «Динамо». В нынешнем сезоне в 17 матчах 32-летний Самедов забил пять голов и отдал две голевые передачи.