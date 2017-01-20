Александр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравится
Полузащитник
«Спартака» Александр Самедов, перешедший из «Локомотива», поделился впечатлениями
от первых тренировок в стане красно-белых.
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Отлично, все здорово, сразу же две тренировки! Условия великолепные. Команда
великолепная. Работается хорошо. Все очень нравится. Главное для меня за
ближайшие дни — поймать ритм и как можно быстрее обрести нужные кондиции. Это
на сегодня самое важное.
— А
сейчас какие ощущения?
— Честно скажу: устал сильно. Надеюсь, уже завтра будет полегче. Начинать всегда непросто.
— Как встретили ребята?
— Потрясающе! Все очень дружелюбные.
— Заметили, что во время двусторонки вы в основном
взаимодействовали с Глушаковым…
— Так получалось, что чаще всего мы оказывались неподалеку друг от друга. Вероятно, по старой памяти. Кстати, и в автобусе мы сидим вместе. Похоже, Денис это кресло для меня забронировал.
Напомним, контракт полузащитника вступил в силу 18 января 2017 года. Подробности соглашения с
футболистом не разглашаются.