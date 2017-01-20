Анастасия Баздырева: После слов Дмитриева в IAAF скажут, что русские не исправляются

Российская легкоатлетка Анастасия Баздырева прокомментировала слова своего коллеги Андрея Дмитриева. Она считает, что его слова в фильме телеканала ARD добавят негатива в адрес российских спортсменов.

«Дмитриев дал интервью ARD, по моей информации, 7 января. Он должен был назвать имена тренеров, замешанных в «системе», но это пока только слухи. Забавно, что я предлагала ARD посмотреть на мою страничку в системе АДАМС, которую постоянно обновляю. Но им, похоже, такая информация была не нужна.

23 января представители IAAF в Москве проведут встречу с Дмитриевым, чтобы из первых уст получить от него информацию. Думаю, он только добавит негатива в адрес российских спортсменов и станет новой Юлией Степановой. Теперь после его слов в IAAF скажут, что русские не исправляются, что ситуация в нашем спорте не меняется. А еще, наверняка, будут критиковать за то, что мы не приняли обратно «героя» Дмитриева, как не приняли ту же Степанову», - цитирует Баздыреву Russia Today.

Напомним, что 22 января выйдет очередной фильм о допинге в России немецкой компании ARD. В связи с ранее показанными фильмами этой телекомпании было принято решение создать независимую комиссию ВАДА, которая вела расследование по поводу допинга в России. В итоге вся сборная России, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Дмитриев ранее заявил, что фильм будет «очень невеселым» для России. Кроме того, он выразил сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.