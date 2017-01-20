Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
Футбол  Кот-д'Ивуар1 : 2ДР Конго
Баскетбол  Дарушафака25 : 20УНИКС
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Баскетбол  Жальгирис21 : 22Реал
Футбол  Фрайбург- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анастасия Баздырева: После слов Дмитриева в IAAF скажут, что русские не исправляются

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская легкоатлетка Анастасия Баздырева прокомментировала слова своего коллеги Андрея Дмитриева. Она считает, что его слова в фильме телеканала ARD добавят негатива в адрес российских спортсменов.

«Дмитриев дал интервью ARD, по моей информации, 7 января. Он должен был назвать имена тренеров, замешанных в «системе», но это пока только слухи. Забавно, что я предлагала ARD посмотреть на мою страничку в системе АДАМС, которую постоянно обновляю. Но им, похоже, такая информация была не нужна.

23 января представители IAAF в Москве проведут встречу с Дмитриевым, чтобы из первых уст получить от него информацию. Думаю, он только добавит негатива в адрес российских спортсменов и станет новой Юлией Степановой. Теперь после его слов в IAAF скажут, что русские не исправляются, что ситуация в нашем спорте не меняется. А еще, наверняка, будут критиковать за то, что мы не приняли обратно «героя» Дмитриева, как не приняли ту же Степанову», - цитирует Баздыреву Russia Today.

Напомним, что 22 января выйдет очередной фильм о допинге в России немецкой компании ARD. В связи с ранее показанными фильмами этой телекомпании было принято решение создать независимую комиссию ВАДА, которая вела расследование по поводу допинга в России. В итоге вся сборная России, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. 

Дмитриев ранее заявил, что фильм будет «очень невеселым» для России. Кроме того, он выразил сомнения по поводу «чистоты» многих российских спортсменов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для насРоссийский легкоатлет Андрей Дмитриев, информатор нового фильма немецкой телекомпании ARD о допинге в России, рассказал, почему принял участие в картине.Немецкий телеканал ARD покажет новый фильм о допинге в России 22 января22 января выйдет очередной фильм о допинге немецкой компании ARD, сообщил журналист телеканала Хайо Зеппельт в своем твиттере.«Приказы шли из Кремля». Спойлер фильма о Родченкове«Приказы шли из Кремля». Спойлер фильма о РодченковеВ газете Los Angeles Times опубликовали детали фильма о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.Отстраненным лыжникам разрешили тренироваться в составе сборной РоссииМеждународная федерация лыжного спорта (FIS) разрешила временно отстраненным лыжникам проводить тренировки в составе сборной России.Павел Колобков: Не знаю, чего ждать от нового фильма с участием РодченковаМинистр спорта РФ Павел Колобков заявил, что не знает, чего ждать от нового фильма с участием Григория Родченкова.Кого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о РодченковеКого еще сдаст «враг Путина №1»? Сегодня пройдет премьера фильма о РодченковеСегодня в Парк-Сити (штат Юта) на фестивале Sundance покажут фильм о бывшем руководителе московской антидопинговой лаборатории.Глава Ассоциации фигурного катания США призвал исключить россиян из числа участников Олимпиады-2018Глава Ассоциации фигурного катания США Сэм Оксье надеется на то, что сборной России будет запрещено выступать на зимней Олимпиаде-2018 из-за допинговых скандалов.Уле-Эйнар Бьорндален: Я подписал письмо против допинга в биатлоне, у других норвежцев – своя позицияВосьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал о том, что побудило его подписать письмо за ужесточение борьбы с допингом в биатлоне.Тренер Владимира Кличко: Сколько раз Поветкина ловили на допинге, и все нормально? Так быть не должноТренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Владимира Кличко Джеймс Али Башир призвал боксерских чиновников к более решительной борьбе с нарушителями антидопинговых правил.«Во всем виноват половой акт». Мутко нашел объяснение скандалу с хоккеистками«Во всем виноват половой акт». Мутко нашел объяснение скандалу с хоккеисткамиИстория с подменой допинг-проб российскими хоккеистками получила развитие.Виталий Мутко: Вы знаете, что если за пять дней до пробы заниматься сексом – мужскую ДНК могут найти?Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал содержание доклада Ричарда Макларена«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в России«Шубенков как нейтральный? Будем рады». Главное о борьбе с допингом в РоссииВиталий Мутко объяснил, что происходит в борьбе с допингом прямо сейчас.Британское антидопинговое агентство обнаружило 21 нарушение допинговых правил у российских спортсменов в 2016-мБританское антидопинговое агентство, обнаружило нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами в 2016 году, сообщил вице-премьер России Виталий Мутко.В марте WADA изучит информацию по поводу выбора Тюмени хозяином ЧМ-2021 по биатлонуВсемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте нынешнего года будет рассматривать вопрос присуждения Тюмени права провести чемпионат мира по биатлону в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе организации.Александер Чеферин: Результаты тестов УЕФА не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в РоссииПрезидент УЕФА Александер Чеферин рассказал о ситуации с допингом в футболе. Он отметил, что тестирование не выявило больших проблем с употреблением запрещенных препаратов в российском футболе.Московский суд отклонил иск легкоатлетки к немецкому телеканалу ARDДорогомиловский суд Москвы отклонил иск российской легкоатлетки Кристины Угаровой к немецкому телеканалу ARD. Ранее спортсменка подала иск о защите чести и достоинства.Анфиса Резцова: Президент Владимир Путин должен выступить в защиту наших спортсменовДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала инициативу биатлонистов по ужесточению ответственности за нарушения антидопинговых правил.Владимир Драчев: Редко биатлонисты решаются на употребление запрещенных веществ сами, им их неоткуда взятьЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев рассказал о том, как биатлонистов склоняют к применению запрещенных препаратов.Владимир Драчев: Большой штраф за допинг будет дисциплинировать спортсменовЧетырехкратный чемпион мира Владимир Драчев прокомментировал инициативу биатлонистов ужесточить ответственность за нарушения антидопинговых правил.Биатлонисты предлагают штрафовать нарушителей антидопинговых правил на 1 миллион евроВедущие биатлонисты мира обратились в IBU с требованием увеличить размер штрафа за применение допинга с 200 тысяч до 1 миллиона евро.
Главные новости
Футбол
Сальваторе Боккетти: Не смог бы поехать играть в Китай, даже за больше деньги
Бокс
Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спорту

Футбол
Александр Самедов: Условия в «Спартаке» великолепные, все очень нравится
Биатлон
Антон Шипулин: Спасибо Фуркаду, что дал шанс выиграть
Футбол
Гвардиола готов расстаться с Агуэро
Легкая атлетика
Андрей Дмитриев: Фильм ARD будет очень невеселым для нас
Теннис
ESPN уволил комментатора, сравнившего теннисистку Уильямс с гориллой
Футбол
ЦСКА в товарищеских матчах проверит находящегося на просмотре Джафара
Волейбол
Владимир Зиничев: Кузюткин в сборной России – это путь в никуда
Волейбол
Шляпников и Кузюткин рекомендованы на посты главных тренеров сборных России
все новости