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Natus Vincere сразится с Gambit в первом матче Континентальной лиги

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Riot Games опубликовала расписание первых двух дней весеннего сезона Континентальной лиги.

28 января:

17:00 Gambit CIS vs Natus Vincere
18:00 Vega Squadron vs ROX
19:00 M19 vs Team Just Alpha
20:00 Vaevicts eSports vs Virtus.pro

29 января:

17:00 Virtus.pro vs Vega Squadron
18:00 Gambit CIS vs M19
19:00 Natus Vincere vs Vaevicts eSports
20:00 ROX vs Team Just Alpha

Команды сыграют между собой два раза с форматом до одной победы. Четыре сильнейших коллектива выйдут в плей-офф. Команда, занявшее 1 место выбирает себе в качестве оппонента обладателя 3 или 4 места. Каждый матч играется до трех побед. После выявления двух победителей встреч состоится гранд-финал до трех побед.

Коллективы, занявшие 5-6 места, останутся в летнем сезоне, а остальные команды будут играть в стыковых матчах.

Призовой фонд LCL Spring 2017 составит 4,5 млн рублей. Победитель лиги получит квоту на International Wildcard Invitational.

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