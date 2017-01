Natus Vincere сразится с Gambit в первом матче Континентальной лиги

Riot Games опубликовала расписание первых двух дней весеннего сезона Континентальной лиги.



28 января:



17:00 Gambit CIS vs Natus Vincere

18:00 Vega Squadron vs ROX

19:00 M19 vs Team Just Alpha

20:00 Vaevicts eSports vs Virtus.pro



29 января:



17:00 Virtus.pro vs Vega Squadron

18:00 Gambit CIS vs M19

19:00 Natus Vincere vs Vaevicts eSports

20:00 ROX vs Team Just Alpha



Команды сыграют между собой два раза с форматом до одной победы. Четыре сильнейших коллектива выйдут в плей-офф. Команда, занявшее 1 место выбирает себе в качестве оппонента обладателя 3 или 4 места. Каждый матч играется до трех побед. После выявления двух победителей встреч состоится гранд-финал до трех побед.

Коллективы, занявшие 5-6 места, останутся в летнем сезоне, а остальные команды будут играть в стыковых матчах.



Призовой фонд LCL Spring 2017 составит 4,5 млн рублей. Победитель лиги получит квоту на International Wildcard Invitational.



