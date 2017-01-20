«Марсель» отказался от приобретения Пайе

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе не перейдет в «Марсель». Французский клуб отказался от его приобретения.

Как сообщает Sky Sports, в «Марселе» сочли, что сейчас приобрести Пайе невозможно. Клуб сосредоточился на других потенциальных новичках. Напомним, Пайе требует, чтобы «Вест Хэм» продал его в «Марсель», где он выступал раньше. В противном случае 29-летний француз обещает порвать себе крестообразные связки.

В нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил три гола и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.

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