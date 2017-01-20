«Марсель» отказался от приобретения Пайе
Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайе не перейдет в «Марсель».
Французский клуб отказался от его приобретения.
Как сообщает Sky Sports, в «Марселе» сочли, что сейчас приобрести Пайе
невозможно. Клуб сосредоточился на других потенциальных новичках. Напомним,
Пайе требует, чтобы «Вест Хэм» продал его в «Марсель», где он выступал раньше.
В противном случае 29-летний француз обещает порвать себе крестообразные
связки.
В
нынешнем сезоне 29-летний Пайе провел на клубном уровне 22 матча, забил три гола
и отдал восемь голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30
млн евро, а его контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.
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