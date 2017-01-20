«Уиган» арендовал полузащитника «Вест Хэма» Брауна
Хавбек «Вест Хэма» Маркус Браун перешел в «Уиган» на правах
аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что аренда будет длиться до конца сезона. В текущем
сезоне 19-летний Маркус Браун провел четыре матча за первую команду «Вест Хэма».
Напомним, что «Уиган» выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе
английского футбола.
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