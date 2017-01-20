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«Уиган» арендовал полузащитника «Вест Хэма» Брауна

Источник:  ФК «Уиган»Комментарии

Хавбек «Вест Хэма» Маркус Браун перешел в «Уиган» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что аренда будет длиться до конца сезона. В текущем сезоне 19-летний Маркус Браун провел четыре матча за первую команду «Вест Хэма». Напомним, что «Уиган» выступает в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе английского футбола.

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