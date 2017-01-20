Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спорту
Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер
прокомментировал ситуацию с допинг-пробой Александра Поветкина.
«Даже не знаю, что об этом сказать. Поветкин меня больше не
интересует. Надеюсь, WBC примет правильное решение: его уже второй раз ловят на
допинге, это вредит спорту. Парень попался на допинге, а затем попадается еще
раз. Он не сделал выводов? Это как раз всем все пофиг, давайте-ка заеду им
тортом в лицо. Бой Поветкина с Дюопа стал реальным ужасом. И меня очень
удивило, что у них уже был подготовлен запасной вариант. Стиверн отказался от
боя, а его просто заменили другим боксером? Зачем они готовили план «Б»? Мне
непонятно», - сказал Уайлдер.
Напомним,
Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем
Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за
положительной допинг-пробы россиянина WBC отказался санкционировать бой. В
анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения стероида
остарина.
В
результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа,
который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в
шестом раунде.