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Деонтей Уайлдер: Поветкина уже второй раз ловят на допинге, это вредит спорту

Источник:  Przeglad SportowyКомментарии

Чемпион WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с допинг-пробой Александра Поветкина.

«Даже не знаю, что об этом сказать. Поветкин меня больше не интересует. Надеюсь, WBC примет правильное решение: его уже второй раз ловят на допинге, это вредит спорту. Парень попался на допинге, а затем попадается еще раз. Он не сделал выводов? Это как раз всем все пофиг, давайте-ка заеду им тортом в лицо. Бой Поветкина с Дюопа стал реальным ужасом. И меня очень удивило, что у них уже был подготовлен запасной вариант. Стиверн отказался от боя, а его просто заменили другим боксером? Зачем они готовили план «Б»? Мне непонятно», - сказал Уайлдер.

Напомним, Александр Поветкин изначально должен был драться 17 декабря с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительной допинг-пробы россиянина WBC отказался санкционировать бой. В анализах россиякого тяжеловеса были обнаружены следы применения стероида остарина.

В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил француз Йоан Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. Поветкин одержал победу нокаутом в шестом раунде.

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