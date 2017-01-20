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Алтыбармакян выступит за дивизион Чернышева на матче звезд КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

Игроки МХЛ, выбранные для участия в матче звезд КХЛ, узнали свои команды. 

Нападающий «СКА-Серебряные Львы» Андрей Алтыбармакян выступит за дивизион Чернышева, защитник Кирилл Цулыгин из «Толпара» присоединится к дивизиону Тарасова, форвард «Омских Ястребов» Антон Ковалев сыграет за дивизион Боброва, а нападающий Павел Подлубошнов из «Красной Армии» - за дивизион Харламова.

«Каждый капитан выберет себе по женщине…» Пять советов по Матчу звезд КХЛ

Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч.

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