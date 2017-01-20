«Вест Бромвич» сообщил о договоренности со «Сток Сити» по трансферу Бераино
Форвард «Вест Бромвича» Саидо Бераино близок к переходу в «Сток
Сити». Информацию об этом подтвердил сайт «Вест Брома».
Сообщается, что клубы согласовали трансферную стоимость игрока.
Теперь «Сток Сити» проведет переговоры с футболистом по поводу личного
контракта. Если игрока устроят условия «гончаров», трансфер будет оформлен
официально.
В текущем сезоне 23-летний Саидо Бераино провел пять матчей за «Вест
Бромвич».
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