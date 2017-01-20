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«Вест Бромвич» сообщил о договоренности со «Сток Сити» по трансферу Бераино

Источник:  ФК «Вест Бромвич»Комментарии

Форвард «Вест Бромвича» Саидо Бераино близок к переходу в «Сток Сити». Информацию об этом подтвердил сайт «Вест Брома».

Сообщается, что клубы согласовали трансферную стоимость игрока. Теперь «Сток Сити» проведет переговоры с футболистом по поводу личного контракта. Если игрока устроят условия «гончаров», трансфер будет оформлен официально.

В текущем сезоне 23-летний Саидо Бераино провел пять матчей за «Вест Бромвич».

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