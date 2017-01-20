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Сергей Семенов: Последний выстрел, наверное, надо было отложить

Источник:  Федерация биатлона УкраиныКомментарии

Украинский биатлонист Сергей Семенов прокомментировал результат индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял третье место.

«Старался, как мог. Бежалось тяжело, но результат неплохой. А так шел ровно, без особых резких движений. На последнем круге старался достать Бе, но немного не удалось. На самом финише споткнулся - палки перед лыжами встали. Еще и очень болезненно приземлился, до сих пор отойти не могу.

Что касается промаха, то просто не хватило дыхания. Надо было, наверное,  отложить выстрел. Проблем с ногами сегодня не было - сейчас все в порядке.

Почему мы остановились в Обертиллиахе – это к тренерам вопрос. В последнее время это место для нас как дом родной. С декабря месяца сидим там», - цитирует Семенова сайт Федерации биатлона Украины.

Напомним, что выиграл гонку россиянин Антон Шипулин.

Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6  (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4  (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)


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