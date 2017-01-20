Сальваторе Боккетти: Не смог бы поехать играть в Китай, даже за больше деньги

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не поехал бы играть в Китай, даже за большие деньги.

«Я бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола, просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет», - цитирует Боккетти ТАСС.

Напомним, 30-летний итальянец 17 января продлил контракт с клубом до 2020 года.