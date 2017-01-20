Сальваторе Боккетти: Не смог бы поехать играть в Китай, даже за больше деньги
Защитник
«Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не поехал бы играть в Китай, даже за
большие деньги.
«Я
бы точно не смог поехать играть в Китай, даже если бы мне предложили больше
деньги. Я думаю, что это другой мир, и говорю это честно. Конечно, китайские
клубы могут предложить сумасшедшие деньги, к примеру, как Карлосу Тевесу, но
такой выбор будет неуважением к себе и своей карьере. В Европе много хороших
игроков, которые готовы сделать такой выбор, и это не будет плохо для футбола,
просто у каждого есть свои ценности, ради которых он живет», - цитирует
Боккетти ТАСС.
Напомним, 30-летний итальянец 17 января продлил контракт с
клубом до 2020 года.
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