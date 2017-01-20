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Защитник «Кубани» Зотов перейдет в клуб РФПЛ

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Кубани» Георгий Зотов продолжит карьеру в клубе РФПЛ, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 27-летний футболист не намерен продлевать контракт, истекающий 31 января, с краснодарским клубом.

Сообщается, что в услугах Зотова заинтересованы три клуба российской премьер-лиги, в числе которых «Локомотив».

В составе «Кубани» защитник принял участие в 35 матчах, 12 из которых в минувшем сезоне в РФПЛ.

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