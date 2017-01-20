Защитник «Кубани» Зотов перейдет в клуб РФПЛ
Защитник «Кубани» Георгий Зотов продолжит карьеру в клубе
РФПЛ, сообщает «Матч ТВ».
По информации источника, 27-летний футболист не намерен
продлевать контракт, истекающий 31 января, с краснодарским клубом.
Сообщается, что в услугах Зотова заинтересованы три клуба российской премьер-лиги, в числе которых «Локомотив».
В составе «Кубани» защитник принял участие в 35 матчах, 12 из которых в минувшем сезоне в РФПЛ.
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