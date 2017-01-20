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Александр Бубнов: Обамеянг не хочет переходить в «Баварию», так как мечтает играть в Испании

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал слова нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, что никогда не перейдет в «Баварию».

- Касательно Обамеянга, то в этом случае о патриотичности говорить не приходится. Ведь ранее из «Боруссии» в «Баварию» переходили Гетце и Левандовски, тренеры. Обамеянг не хочет переходить в «Баварию», так как мечтает играть в Испании, а именно в «Реале». Его мать родилась в Испании. В этом, наверное, основная причина его такой позиции по «Баварии». «Бавария» ведь финансово очень помогла «Боруссии», когда они были на грани краха.

В профессиональном футболе не действуют правила симпатий или антипатий, действует закон контрактов. Если футболиста может купить любой клуб, то почему это не имеет право сделать принципиальный соперник? Конечно, только если сам футболист отказывается от подобного трансфера. С другой стороны есть игроки, которые настолько благодарны болельщикам, что не хотят переходить в стан заклятого врага, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Ранее форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг в интервью изданию Bild заявил, что никогда в жизни не будет выступать за «Баварию».

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