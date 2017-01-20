Жена Тимощука: Анатолий говорил, что в России видит себя только в «Зените», а на деле вел переговоры с «Динамо» и «Анжи»
Жена бывшего полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда
Навроцкая сказала, что ее супруг ранее вел переговоры с «Динамо» и «Анжи».
«Толик на эмоциях заявил в интервью, что не видит себя в другом
российском клубе, кроме «Зенита», и этот клуб в его сердце. На словах это было
так, а на деле, за время его выступления в «Баварии» к нам обращались несколько
российских клубов, но от «Зенита» на тот момент не было никаких предложений. С
двумя из них Толик принял решение вступить в переговоры и обсуждал возможные
условия контакта: это московское «Динамо» и «Анжи». Эти клубы были ему
интересны не с точки зрения спортивных задач и потенциальных трофеев, а
привлекала финансовая составляющая, которая была значительно выше, чем в
«Баварии».
В итоге, нам удалось
убедить, что наилучшим вариантом развития карьеры будет отработать контракт с
«Баварией» до конца. Тем более на тот момент наши дети, рождённые раньше срока
в 2010 году с весом около 600 грамм
каждая, все ещё требовали медицинского наблюдения и технического
медобслуживания. Одна из близняшек все ещё требовала постоянного
дополнительного кислорода и обе находились на ночном мониторинге уровня
кислорода, пульса, работы сердца.
К счастью, по завершению этого контракта Толику вместе с
командой удалось взойти на вершину европейского футбола и победить в Кубке
чемпионов», - написала Навроцкая на своей странице в Facebook.
Ранее Навроцкая заявила, что намерена
развестись с мужем, так как он много лет изменял ей с россиянкой. Также она
утверждала, что Анатолий хотел отправить их дочек к психиатру.