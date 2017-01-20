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Жена Тимощука: Анатолий говорил, что в России видит себя только в «Зените», а на деле вел переговоры с «Динамо» и «Анжи»

Источник:  FacebookКомментарии

Жена бывшего полузащитника «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая сказала, что ее супруг ранее вел переговоры с «Динамо» и «Анжи».

«Толик на эмоциях заявил в интервью, что не видит себя в другом российском клубе, кроме «Зенита», и этот клуб в его сердце. На словах это было так, а на деле, за время его выступления в «Баварии» к нам обращались несколько российских клубов, но от «Зенита» на тот момент не было никаких предложений. С двумя из них Толик принял решение вступить в переговоры и обсуждал возможные условия контакта: это московское «Динамо» и «Анжи». Эти клубы были ему интересны не с точки зрения спортивных задач и потенциальных трофеев, а привлекала финансовая составляющая, которая была значительно выше, чем в «Баварии». 

В итоге, нам удалось убедить, что наилучшим вариантом развития карьеры будет отработать контракт с «Баварией» до конца. Тем более на тот момент наши дети, рождённые раньше срока в 2010 году с весом около 600 грамм каждая, все ещё требовали медицинского наблюдения и технического медобслуживания. Одна из близняшек все ещё требовала постоянного дополнительного кислорода и обе находились на ночном мониторинге уровня кислорода, пульса, работы сердца.

К счастью, по завершению этого контракта Толику вместе с командой удалось взойти на вершину европейского футбола и победить в Кубке чемпионов», - написала Навроцкая на своей странице в Facebook.

Ранее Навроцкая заявила, что намерена развестись с мужем, так как он много лет изменял ей с россиянкой. Также она утверждала, что Анатолий хотел отправить их дочек к психиатру.


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