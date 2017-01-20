Дмитрий Чернышенко: Не исключаю, что будут изменения в численном составе КХЛ

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, что в следующем сезоне в численном составе лиги могут быть изменения.

- Этот сезон «Медвешчак» закончит в соответствии с обязательствами. После сезона не исключаю, что будут изменения в численном составе лиги (КХЛ), - передает слова Чернышенко «Р-Спорт».

Напомним, что ранее хорватские СМИ сообщали, что «Медвешчак» может вернуться к выступлению в австрийской лиге, где он играл до 2013 года.