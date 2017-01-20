«Палермо» арендовал Шуньича у «Штутгарта»

Защитник «Штутгарта» Тони Шуньич на правах аренды перешел в «Палермо». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Аренда будет длиться до конца нынешнего сезона. После этого у «Палермо» будет возможность воспользоваться опцией выкупа игрока.

Напомним, что ранее Шуньич выступал за «Кубань». Он провел за желто-зеленых 32 матча в чемпионате и Кубке России, забив в них три мяча. Вместе с командой в сезоне-2014/15 Шуньич стал финалистом Кубка России.

В текущем сезоне 28-летний босниец провел 12 матчей за «Штутгарт» и забил два мяча.

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