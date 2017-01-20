Кот-д’Ивуар сыграл вничью с ДР Конго на Кубке африканских наций

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот-д’Ивуара сыграла вничью с ДР Конго (2:2).

У ивуарийцев мячи забили Вилфрид Бони и Сере Ди, а в составе Конго отличились Нескенс Кебано и Жуниор Кабананга.

В параллельном матче группы С сборная Марокко сыграет с командой Того. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

ДР Конго с четырьмя очками лидирует в группе, у Кот-д’Ивуара два очка, у Того – одно очка, у Марокко – ни одного.

Матчи следующего тура состоятся 24 января. Кот-д’Ивуар встретится с Марокко, а Конго с Того.

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