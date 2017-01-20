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Кот-д’Ивуар сыграл вничью с ДР Конго на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот-д’Ивуара сыграла вничью с ДР Конго (2:2).

У ивуарийцев мячи забили Вилфрид Бони и Сере Ди, а в составе Конго отличились Нескенс Кебано и Жуниор Кабананга.

В параллельном матче группы С сборная Марокко сыграет с командой Того. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

ДР Конго с четырьмя очками лидирует в группе, у Кот-д’Ивуара два очка, у Того – одно очка, у Марокко – ни одного. 

Матчи следующего тура состоятся 24 января. Кот-д’Ивуар встретится с Марокко, а Конго с Того.

Кубок африканский наций
Групповой этап
Группа С

Матч

Кот-д'Ивуар - ДР Конго - 2:2 (1:2)

Голы

Кебано 10 (0:1). Бони 26 (1:1). Кабананга 28 (1:2). Сери 67 (2:2).

Состав

Кот-д'Ивуар: Гбоху, Траоре (Дели, 46), Канон, Байи, Орье, Заха, Ди, Дукур, Кесси, Бони, Градель (Калу, 76)

ДР Конго: Матампи, Мбемба, Иссама, Бокади, Икоко (Мулумбу, 72), Тиссеран, Кебано, Магома (Мулумба, 72), Мубеле, Мбокани, Кабананга (Болинжи, 79)

Предупреждения:

Кесси, 65 - нет

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

20 января 19:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция

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