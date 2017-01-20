Хорхе Сампаоли: Сравнивать кого-то с Месси – это как сравнивать полицейского и Бэтмена

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил, что он считает лучшим игроком мира нападающего «Барселоны» Лионеля Месси

«Месси – лучший в мире. Всегда говорил, что сравнивать его с кем-то – это все равно что сравнивать прекрасного полицейского и Бэтмена», - цитирует Сампаоли ESPN.

Напомним, что по итогам 2016 года «Золотой мяч» и звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА получил форвард «Реала» Криштиану Роналду.