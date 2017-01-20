Хорхе Сампаоли: Сравнивать кого-то с Месси – это как сравнивать полицейского и Бэтмена
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли заявил,
что он считает лучшим игроком мира нападающего «Барселоны» Лионеля Месси
«Месси – лучший в мире. Всегда говорил, что сравнивать
его с кем-то – это все равно что сравнивать прекрасного полицейского и Бэтмена»,
- цитирует Сампаоли ESPN.
Напомним, что по итогам 2016 года «Золотой мяч»
и звание лучшего футболиста мира по версии ФИФА получил форвард «Реала» Криштиану
Роналду.
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