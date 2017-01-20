Сергей Мозякин: Играем не за мои рекорды, а за Кубок Гагарина

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин рассказал, что главной задачей его команды является Кубок Гагарина.

- Как обычно, перед рекордом у меня бывает затишье. Что-то куда-то уходит. Но потом это случилось, и я забываю. Ну, а что я могу сделать? Ягр, когда рекорд побивает, тоже с ума сходит? Музей есть, все хранится, я ничего не забываю. Рекорды рекордами, это есть. Но у меня есть команда, и мы играем не за мои рекорды, а за Кубок Гагарина. У нас есть цели, которые мы ставим перед сезоном. Я стараюсь, что-то делаю, и команда мне помогает, - передает слова Мозякина «Р-Спорт».

Напомним, что «Металлург», набрав в 52 встречах 110 очков, лидирует в Восточной конференции.