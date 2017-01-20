Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост главного тренера сборной Белоруссии
Среди кандидатов на пост главного тренера
сборной Белоруссии три российских специалиста. Это Николай Писарев, Александр Бородюк и
Валерий Карпин.
Как сообщает в своем
твиттере телеканал «Беларусь 5», в ближайшее время кандидаты проведут
переговоры с местной Федерацией футбола. На пост
наставника молодежной сборной рассматривается Александр Седнев, который
работает в могилевском «Днепре».
Валерий Карпин ранее тренировал «Спартак», «Мальорку»
и «Торпедо» (Армавир). Сейчас он является экспертом канала «Матч ТВ». Николай
Писарев тренировал молодежную сборную России. Он заявлял, что хочет сосредоточиться
на клубной работе и сейчас рассматривает предложения. Последним местом работы Александра Бородюка
был «Кайрат», где он пробыл всего месяц. Тренировал «Торпедо», молодежную
сборную России, был и.о. главного тренера сборной России, входил в тренерский
штаб сборной в качестве помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката
По информации нашего телеканала, возглавить сб.Беларуси могут российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин. pic.twitter.com/LJnKPuANh4— Беларусь 5 (@Belarus5tv) 20 января 2017 г.