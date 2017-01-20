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Карпин, Писарев и Бородюк претендуют на пост главного тренера сборной Белоруссии

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Среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии три российских специалиста. Это Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

Как сообщает в своем твиттере телеканал «Беларусь 5», в ближайшее время кандидаты проведут переговоры с местной Федерацией футбола. На пост наставника молодежной сборной рассматривается Александр Седнев, который работает в могилевском «Днепре».

Валерий Карпин ранее тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир). Сейчас он является экспертом канала «Матч ТВ». Николай Писарев тренировал молодежную сборную России. Он заявлял, что хочет сосредоточиться на клубной работе и сейчас рассматривает предложения.  Последним местом работы Александра Бородюка был «Кайрат», где он пробыл всего месяц. Тренировал «Торпедо», молодежную сборную России, был и.о. главного тренера сборной России, входил в тренерский штаб сборной в качестве помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката

 


 

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