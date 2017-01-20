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Александр Глеб может перейти в «Оренбург»

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Полузащитник БАТЭ Александр Глеб может перейти в «Оренбург». Ранее белорусские СМИ утверждали, что он покинет нынешний клуб.

Как сообщает в своем твиттере телеканал «Беларусь 5», у Глеба есть варианты продолжить карьеру в  «Оренбурге» или в одном из турецких клубов. В минувшем сезоне 35-летний Александр Глеб провел шесть матчей за БАТЭ в чемпионате Белоруссии, в его активе две голевые передачи.

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