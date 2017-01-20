Александр Глеб может перейти в «Оренбург»
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб может перейти в «Оренбург». Ранее белорусские СМИ утверждали, что он покинет нынешний клуб.
Как сообщает в своем твиттере телеканал «Беларусь 5», у Глеба есть варианты продолжить карьеру в «Оренбурге» или в одном из турецких клубов. В минувшем сезоне 35-летний Александр Глеб провел шесть матчей за БАТЭ в чемпионате Белоруссии, в его активе две голевые передачи.
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Как сообщают нам наши источники, у Александра Глеба есть варианты продолжения карьеры в российском @fcorenburg или Турции. pic.twitter.com/6mLG8IN7XX— Беларусь 5 (@Belarus5tv) 20 января 2017 г.
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