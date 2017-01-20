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Гинер приобрел 49% структуры «Ростеха», которая займется строительством ТЭС в Иране

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Президент футбольного клуба ЦСКА приобрел 49% ООО «ИК Технопромэкспорт», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный капитал компании. Сумма сделки не раскрывается», — отметили в пресс-службе.

ООО «ИК «Технопромэкспорт» на 100% принадлежит «Ростеху». Структура была создана в 2015 году. В августе 2016 года она подписала контракт на строительство ТЭС «Хормозган» в Иране.

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