Гинер приобрел 49% структуры «Ростеха», которая займется строительством ТЭС в Иране
Президент футбольного
клуба ЦСКА приобрел 49% ООО «ИК Технопромэкспорт», сообщает «Интерфакс» со
ссылкой на пресс-службу «Ростеха».
«Сделка состоялась, инвестор внес средства в акционерный
капитал компании. Сумма сделки не раскрывается», — отметили в пресс-службе.
ООО «ИК «Технопромэкспорт» на 100% принадлежит «Ростеху».
Структура была создана в 2015 году. В августе 2016 года она подписала контракт
на строительство ТЭС «Хормозган» в Иране.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически