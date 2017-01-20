УНИКС уступил «Дарушафаке» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги между «Дарушафакой»
и УНИКСом завершился победой турецкого клуба. Итоговый счет матча – 71:64 в пользу
«Дарушафаки».
В составе победителей самым результативным стал Адриен Мормен,
который набрал 17 очков. У УНИКСа 16 очков в активе Кита Лэнгфорда.
«Дарушафака» занимает восьмое место в турнирной таблице. УНИКС
на 11-м месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
Матч
Дарушафака - УНИКС - 71:64
Место и дата
20 января 20:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
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