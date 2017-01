«Милан» арендовал Деулофеу у «Эвертона» до конца сезона

Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу перешел в «Милан» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Сообщается, что аренда будет длиться до конца сезона. 22-летний полузащитник провел за «Эвертон» во всех турнирах 12 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.

Портал Transfermarkt.de оценивает Деулофеу в 9 млн евро, а его контракт с «Эвертоном» рассчитан до 2018 года.

Gerard Deulofeu in prestito secco fino al 30/06/2017@gerardeulofeu joins #ACMilan on a loan deal until 30/06/2017#welcomeDeulofeu pic.twitter.com/PbC17PzqC6