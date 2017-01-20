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Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»

Источник:  ФК «Ливерпуль»Комментарии
Стивен Джеррард
Стивен ДжеррардИсточник: ФК «Ливерпуль»

Бывший капитан сборной Англии Стивен Джеррард вернулся в «Ливерпуль» в качестве тренера академии клуба, сообщает официальный сайт команды.

К выполнению новых обязанностей 36-летний экс-полузащитник красных приступит в феврале.

Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год, сыграв за них 694 матча, забил 182 мяча и отдал 103 голевые передачи. В составе красных полузащитник стал победителем Лиги Чемпионов и Кубка и Суперкубка УЕФА.

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