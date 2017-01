Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»

Бывший капитан сборной Англии Стивен Джеррард вернулся в «Ливерпуль» в качестве тренера академии клуба, сообщает официальный сайт команды.

К выполнению новых обязанностей 36-летний экс-полузащитник красных приступит в феврале.

