Стивен Джеррард назначен тренером академии «Ливерпуля»
Стивен ДжеррардИсточник: ФК «Ливерпуль»
Бывший капитан сборной Англии Стивен Джеррард
вернулся в «Ливерпуль» в качестве тренера академии клуба, сообщает официальный
сайт команды.
К выполнению новых обязанностей 36-летний экс-полузащитник красных приступит в феврале.
Exciting times!— Liverpool FC (@LFC) 20 января 2017 г.
Read what the man had to say in full: https://t.co/3MQBnxJZDd pic.twitter.com/bsHP0md17c
Напомним, Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015
год, сыграв за них 694 матча, забил 182 мяча и отдал 103 голевые передачи. В
составе красных полузащитник стал победителем Лиги Чемпионов и Кубка и
Суперкубка УЕФА.
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