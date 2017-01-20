Виктор Гончаренко: Мастерство, которое есть у ЦСКА, не может не радовать

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о ходе подготовки к весенней части чемпионата РФПЛ.

- Самое главное - чтобы мы хорошо подошли в весенней части. Нагрузки перенесли хорошо. То, что Паулино планировал сделать, выполнено.

Не могу сказать, что фронт работы обширен, но и не скажу, что мал. Есть стандартная работа. Порадовало, с какой интенсивностью работали. Было много заданий на тренировках, все схватывали очень быстро. Мастерство, которое есть у команды, не может не радовать, - передает слова Гоанчаренко официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Гончаренко сменил на посту главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Ранее 39-летний специалист был наставником «Уфы».

Добавим, что на данный момент футболисты ЦСКА находятся на сборе в испанском Кампоаморе, где пройдут все три тренировочных сбора армейцев.

После 17 туров ЦСКА занимает третью строчку турнирной таблицы РФПЛ, отставая от «Спартака» на восемь очков.