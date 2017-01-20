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РФС обязал Скрипченко выплатить «Уралу» компенсацию за досрочное расторжение контракта

Источник:  РФСКомментарии

Экс-главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко обязан выплатить бывшему клубу компенсацию за досрочное расторжение контракта. Такое решение приняла Палата по разрешению споров РФС.

«Удовлетворить заявление ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург в отношении тренера по футболу Скрипченко В.В. о выплате компенсации за досрочное расторжение трудового договора в полном объеме. Обязать тренера по футболу Скрипченко В.В. выплатить ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург компенсацию за досрочное расторжение трудового договора без уважительных причин и проценты за задержку выплаты.

Оставить без рассмотрения встречные требования тренера по футболу Скрипченко В.В. в отношении ОАО «ФК «Урал» г. Екатеринбург о выплате задолженности по трудовому договору в соответствии с пп. «г» п. 2 и пп. «а» п. 1 ст. 44 Регламента РФС по разрешению споров», - говорится в тексте решения.

Напомним, Вадим Скрипченко покинул «Урал» 1 ноября прошлого года подал в отставку после скандального матча с «Тереком» (1:4). После этого он возглавил «Крылья Советов». Ранее сообщалось, что Скрипченко пожаловался на неуправляемость игроков «Урала» в матче с «Тереком».


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