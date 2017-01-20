Евгений Пашутин: С первых минут хотели контролировать игру, но не смогли надежно защищаться
Главный тренер УНИКСа Евгений Пашутин прокомментировал
поражение своих подопечных от «Дарушафаки» (64:71) в матче 18-го тура
регулярного чемпионата Евролиги.
«Была тяжелая игра для УНИКСа. Мы с первых минут хотели контролировать игру, но не смогли надежно защищаться. Только со второй четверти у нас появилась энергия, агрессия, удалось сдержать снайперов «Дарушафаки». Но мы медленно начали третью четверть - это была наша ошибка. Стали играть неорганизовано в обороне, позволили сопернику выиграть щит с большим преимуществом. Даже если соперник мазал, он брал подбор и забивал с фолом», - цитирует Пашутина «Р-Спорт».
Матч
Дарушафака - УНИКС - 71:64
Место и дата
20 января 20:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
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