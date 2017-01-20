Дэвид Блатт: Команда Пашутина заставила нас играть в свой баскетбол

Главный тренер «Дарушафаки» Дэвид Блатт прокомментировал победу над УНИКСом (71:64) в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Команда Евгения Пашутина проделала огромную работу, она заставила нас играть в их баскетбол - медленный баскетбол. Я очень счастлив за успехи Пашутина, но нам тоже нужна была победа. И в последней четверти мы играли так, как должны, чтобы победить.

Мы не играли 8 дней, и это не пошло нам на пользу. Когда ты часто играешь, то все идет само по себе, как по течению. А сегодня мы не могли поймать привычный ритм, но УНИКС играл в таком темпе против многих топовых команд Евролиги и побеждал их. Так что давайте решим, что стакан наполовину полон. Все-таки мы победили», - цитирует Блатта «Р-Спорт».