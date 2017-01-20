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Жозе Фонте близок к переходу из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте вскоре станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Sky Sports, игрок прошел медосмотр в «Вест Хэме». Обследование не выявило у него проблем со здоровьем, и вскоре футболист должен подписать контракт с новым клубом.

 В текущем сезоне 33-летний Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон».

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