Жозе Фонте близок к переходу из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»
Защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте вскоре
станет игроком «Вест Хэма». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Sky
Sports, игрок прошел медосмотр
в «Вест Хэме». Обследование не выявило у него проблем со здоровьем, и вскоре
футболист должен подписать контракт с новым клубом.
В текущем сезоне 33-летний
Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон».
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