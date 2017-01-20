Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.
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|Футбол
|Зенит0 : 0Локомотив Ташкент
|Баскетбол
|Дарушафака71 : 64УНИКС
|Футбол
|Фрайбург1 : 1Бавария
|Биатлон
|Индивидуальная гонка. Мужчины
|Футбол
|Марокко2 : 1Того
|Футбол
|Бастия1 : 1Ницца
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.