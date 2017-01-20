Мартен Фуркад: Пропущу эстафету, чтобы выиграть масс-старт

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия), в которой он занял второе место. Также он сообщил, что пропустит эстафету, которая состоится завтра.

«Эти 20 километров были одним из самых сложных соревнований. Несмотря на мою хорошую форму, мне было дискомфортно. Не приму участие в эстафете 21 января. Хочу полностью восстановиться и выиграть масс-старт 22 января», - цитирует Фуркада «Матч ТВ»

Напомним, что выиграл гонку россиянин Антон Шипулин.

Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6 (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4 (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)



