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Хюлькенберг впервые сел за руль болида «Рено» (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пилот «Формулы-1» Нико Хюлкенберг впервые сел за руль болида «Рено» на автодроме Рикардо Тормо в Валенсии.

Напомним, 29-летний немец подписал многолетний контракт французской командой, перейдя из «Форс Индии».

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