Хюлькенберг впервые сел за руль болида «Рено» (видео)
Пилот «Формулы-1» Нико Хюлкенберг впервые сел за руль болида «Рено» на автодроме Рикардо Тормо в Валенсии.
So did he or didn't he? He did! Enjoy @HulkHulkenberg's very first lap in the R.S.16 in full 360 gloriousness!https://t.co/mlCh1MdPxv— Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) 20 января 2017 г.
Напомним, 29-летний немец подписал многолетний контракт французской
командой, перейдя из «Форс Индии».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически