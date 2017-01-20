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Максим Цветков: Промах допустил из-за того, что стало сводить ноги

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Максим Цветков поделился впечатлениями после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что он занял седьмое место.

«Функциональная готовность сейчас хорошая. В принципе, сегодня была длинная дистанция. Разогнался я хорошо, на первом круге очень хорошо себя чувствовал. Лыжи ехали. Потом стало немножко похуже, и я решил просто ровно пробежать остальные круги по скорости. И попытаться на последнем круге выдать свой максимум. В принципе, так и получилось. Доволен своим самочувствием.

Промах допустил из-за того, что стало уже сводить ноги. Еще на четвертом круге я уже чувствовал, что когда еду, начинает мышцы дергать. Поэтому на стойке стало немного «колотить». И четвертый выстрел дался тяжело, и последний уже улетел.

В Антерсельве я себя неплохо чувствовал и в прошлом году, и в этом. Даже на тренировках до гонок я уже ощущал, что у меня хорошие кондиции здесь», - цитирует Цветкова официальный сайт СБР.

Напомним, что выиграл гонку россиянин Антон Шипулин.

Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6  (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4  (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)


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