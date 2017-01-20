Ханнинен врезался в дерево на Ралли Монте-Карло (видео)

Финский гонщик «Тойоты» Юхо Ханнинен врезался в дерево на пятом спецучастке Ралли Монте-Карло.

По итогам дня в общем зачете лидирует бельгиец Тьерри Невиль (2:05:24.6). Второй – француз Себастьян Ожье, отстающий от лидера на 45 секунд. Замыкает тройку лидеров, также отстающий на 45 секунд, эстонец Отт Тянак.

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.