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Ханнинен врезался в дерево на Ралли Монте-Карло (видео)

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финский гонщик «Тойоты» Юхо Ханнинен врезался в дерево на пятом спецучастке Ралли Монте-Карло.

По итогам дня в общем зачете лидирует бельгиец Тьерри Невиль (2:05:24.6). Второй – француз Себастьян Ожье, отстающий от лидера на 45 секунд. Замыкает тройку лидеров, также отстающий на 45 секунд, эстонец Отт Тянак. 

Напомним, первый этап чемпионата мира - Ралли Монте-Карло проходит с 19 по 22 января.  

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