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Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Марокко и Того завершился победой марокканцев. Итоговый счет матча – 3:1.

В составе победителей отличились Азиз Бухаддуз, Ромейн Сайсс и Юссеф Эн-Нассири. У Того гол забил Матье Доссеви.

После двух туров в группе С лидирует сборная ДР Конго, набравшая четыре очка. У Марокко три очка и второе место. На третьем месте Кот-д’Ивуар – два очка. Сборная Того с одним очком на последнем месте.

Кубок Африканских наций

Габон

Группа С

Матч

Марокко - Того - 3:1 (2:1)

Голы

Доссеви 5 (0:1). Бухаддуз 14 (1:1). Сайсс 21 (2:1). Эн-Насири 72 (3:1).

Состав

Марокко: Моханд, Бенатиа, да Кошта, Сайсс, Мендил, Дирар, Фэйр (Айт Беннасер, 81), Эль-Каддури (Эн-Насири, 60), Эль Ахмади, Буссуфа, Бухаддуз (Алиуи, 90)

Того: Агасса, Оуро-Акорико, Джене, Атакора (Амеву, 89), Доссеви (Сегбефия, 84), Ромао, Айите, Бебу, Лаба (Букари, 73), Гакпе, Адебайор

Предупреждения:

Буссуфа, 56 - Айите, 83

Место и дата

20 января 22:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция

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