Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских наций
Матч второго
тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Марокко и Того завершился
победой марокканцев. Итоговый счет матча – 3:1.
В
составе победителей отличились Азиз Бухаддуз, Ромейн Сайсс и Юссеф Эн-Нассири.
У Того гол забил Матье Доссеви.
После
двух туров в группе С лидирует сборная ДР Конго, набравшая четыре очка. У
Марокко три очка и второе место. На третьем месте Кот-д’Ивуар – два очка.
Сборная Того с одним очком на последнем месте.
Кубок
Африканских наций
Габон
Группа С
Матч
Голы
Доссеви 5 (0:1). Бухаддуз 14 (1:1). Сайсс 21 (2:1). Эн-Насири 72 (3:1).
Состав
Марокко: Моханд, Бенатиа, да Кошта, Сайсс, Мендил, Дирар, Фэйр (Айт Беннасер, 81), Эль-Каддури (Эн-Насири, 60), Эль Ахмади, Буссуфа, Бухаддуз (Алиуи, 90)
Того: Агасса, Оуро-Акорико, Джене, Атакора (Амеву, 89), Доссеви (Сегбефия, 84), Ромао, Айите, Бебу, Лаба (Букари, 73), Гакпе, Адебайор
Предупреждения:
Место и дата
20 января 22:00, Стад д'Оем, Онлайн-трансляция