Тренер Гараничева: Евгений прибавляет и прибавляет и в функциональном плане выглядит все лучше

Тренер российского биатлониста Евгения Гараничева Максим Кугаевский прокомментировал выступление своего подопечного на этапе Кубка мира в Антерсельве (Италия). Напомним, что Евгений занял 12-е место

«Сейчас мы уже видим, что тренировки в Поклюке даром не прошли. Сбор прошел продуктивно и был очень важным и полезным. Евгений прибавляет и в функциональном плане выглядит все лучше. Осталось немного подтянуть стрельбу. Ноги уже бегут, а вот на огневых рубежах пока не всё получается. Надеемся на улучшение результатов в ближайших стартах.

Очень хорошо, что он пробежит всю программу этапа в Антерсельве. Помимо масс-старта, Евгений выступит и в эстафете, которая состоится 21 января», - цитирует Кугаевского «Тюменская арена».

Напомним, что выиграл гонку россиянин Антон Шипулин.

Кубок мира по биатлону. Антерсельва (Италия)

Мужчины. Индивидуальная гонка

20 км

1. Антон Шипулин (Россия) 50.38,1 (1)

2. Мартен Фуркад (Франция) + 41,0 (2)

3. Сергей Семенов (Украина) + 56,8 (1)

4. Уле Эйнар-Бьорндален (Норвегия) + 1.04,9 (1)

5. Симон Шемпп (Германия) + 1.09,8 (2) (2)

6. Красимир Анев + 1.15,6 (Болгария) (1)

7. Максим Цветков (Россия) +1.28,7 (1)

8. Михал Крчмар (Чехия) + 1.29,8 (1)

9. Арнд Пайффер (Германия) + 1.30,4 (2)

10. Лоуэлл Бэйли (США) + 1.39,1 (1)

11. Бенедикт Долль (Германия) + 1.40,8 (2)

12. Евгений Гараничев (Россия) + 1.46,7 (2)…

39. Антон Бабиков (Россия) + 4.49,5 (4)…

64. Дмитрий Малышко (Россия) + 6.19,2 (4)…

87. Матвей Елисеев (Россия) + 8.22,6 (6)