Жозе Фонте официально перешел из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»
Защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте официально стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.
Чемпион Европы 2016 года подписал с «молотобойцами» контракт по схеме «2,5+1». Сумма перехода 33-летнего португальца составила 9,2 миллиона евро.
В текущем сезоне 33-летний Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон».
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