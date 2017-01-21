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Жозе Фонте официально перешел из «Саутгемптона» в «Вест Хэм»

Источник:  ФК «Вест Хэм»Комментарии

Защитник «Саутгемптона» и сборной Португалии Жозе Фонте официально стал игроком «Вест Хэма». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Чемпион Европы 2016 года подписал с «молотобойцами» контракт по схеме «2,5+1». Сумма перехода 33-летнего португальца составила 9,2 миллиона евро.

В текущем сезоне 33-летний Жозе Фонте провел 19 матчей за «Саутгемптон».

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