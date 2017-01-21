«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»
Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 17-го тура
чемпионата Германии уступили «Баварии» из Мюнхена.
Встреча, прошедшая в пятницу во Фрайбурге на
«Шварцвальд-Штадионе», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев на
четвертой минуте отличился Яник Хаберер, а у гостей – на 35-й минуте мяч забил Роберт
Левандовски. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски оформил
дубль.
Таким образом, «Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести
очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим
матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.
В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».
Матч
Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)
Голы
Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).
Состав
Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп
Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски
Предупреждения:
Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48
Судья:
Мануэль Грефе (Германия)
Место и дата
20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция