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«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии уступили «Баварии» из Мюнхена.

Встреча, прошедшая в пятницу во Фрайбурге на «Шварцвальд-Штадионе», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев на четвертой минуте отличился Яник Хаберер, а у гостей – на 35-й минуте мяч забил Роберт Левандовски. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль.

Таким образом, «Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».

Матч

Фрайбург - Бавария - 1:2 (1:1)

Голы

Хаберер 4 (1:0). Левандовски 35 (1:1). Левандовски 90 (1:2).

Состав

Фрайбург: Шволов, Штенцель (Кюблер, 83), Торрехон, Гульде, Гюнтер, Грифо, Франц, Хёфлер, Хаберер (Булут, 80), Нидерлехнер (Петерсен, 70), Филипп

Бавария: Нойер, Алаба (Бернат, 71), Мартинес, Хуммельс, Лам, Видаль (Киммих, 55), Роббен, Алонсо, Мюллер, Коста (Рибери, 71), Левандовски

Предупреждения:

Хаберер, 74; Шволов, 84 - Алонсо, 31; Коста, 48

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

20 января 22:30, Баденова-Штадион, Онлайн-трансляция

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