«Бавария» вырвала победу в матче «Фрайбургом»

Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии уступили «Баварии» из Мюнхена.

Встреча, прошедшая в пятницу во Фрайбурге на «Шварцвальд-Штадионе», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У хозяев на четвертой минуте отличился Яник Хаберер, а у гостей – на 35-й минуте мяч забил Роберт Левандовски. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль.

Таким образом, «Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе. У «Фрайбурга» осталось 23 очка. Он идет восьмым.

В матчах следующего тура «Фрайбург» 29 января примет «Герту», а «Бавария» 28 января на выезде сразится с «Вердером».