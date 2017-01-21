Болгарин Иванов может оказаться в тульском «Арсенале»
Болгарский защитник греческого «Панатинаикоса» Иван Иванов близок
к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Trud. bg.
Болгарское издание уточняет, что Иванов, который оказался не
нужен «Панатинаикосу», отклонил предложения ряда турецких команд и готов
перейти в состав клуба РФПЛ.
В текущем сезоне Иванов отыграл семь матчей в чемпионате
Греции и результативными действиями не отметился.
Ранее в сезоне-2010/11 Иван Иванов уже выступал в РФПЛ, находясь в составе владикавказской «Алании». В том сезоне Иванов отыграл 24 матча и забил два гола.
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