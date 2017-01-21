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Болгарин Иванов может оказаться в тульском «Арсенале»

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Болгарский защитник греческого «Панатинаикоса» Иван Иванов близок к переходу в тульский «Арсенал», сообщает Trud. bg.

Болгарское издание уточняет, что Иванов, который оказался не нужен «Панатинаикосу», отклонил предложения ряда турецких команд и готов перейти в состав клуба РФПЛ.

В текущем сезоне Иванов отыграл семь матчей в чемпионате Греции и результативными действиями не отметился.

Ранее в сезоне-2010/11 Иван Иванов уже выступал в РФПЛ, находясь в составе владикавказской «Алании». В том сезоне Иванов отыграл 24 матча и забил два гола.

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