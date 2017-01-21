Фибел прибыл на просмотр в «Анжи»
Бывший защитник «Мордовии» и «Амкара» Тома Фибел, ныне
выступающий за сербскую «Црвену Звезду», может вернуться в РФПЛ, сообщает Sportbox.
Игрок обороны уже прибыл в Турции, где проводит сборы
махачкалинский «Анжи»
Ранее главный тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович заявил,
что у Фибела есть предложение из РФПЛ.
Напомним, что Фибел перешел из «Мордовии» в «Црвену Звезду» летом 2016 года. В текущем сезоне он провел 10 матчей в чемпионате Сербии и результативными действиями не отметился.
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