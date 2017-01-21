«Бастия» и «Ницца» сыграли вничью
Футболисты «Бастии» в домашнем матче 21-го тура чемпионата
Франции сыграли вничью с «Ниццей».
Встреча, прошедшая в пятницу в Бастии на стадионе «Арманд
Чезари», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Принс Оньянге. У
гостей точный удар нанес Арно Суке.
Таким образом, «Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое
место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Монако», имеющий матч в
запасе. У «Бастии» стало 21 очко. Она ведет борьбу за выживание.
В матчах следующего тура «Бастия» 28 января примет «Кан», а «Ницца» 29 января дома сыграет с «Генгамом».
Матч
Голы
Онианк 17 (1:0). Суке 33 (1:1).
Состав
Бастия: Лека, Бенгтссон, Роуз, Джику, Чиони, Кейта, Мустефа, Каюзак, Онианк, Даник (Нангис, 80), Диалло (Распентино, 73)
Ницца: Бенитес, Данте, Сарр, Суке, Бюрнер, Дальберт, Сипрьен, Козьелло, Вальтер, Балотелли, Плеа
Предупреждения:
Удаления:
Каюзак, 64 - нет
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
20 января 22:45, Арман Сезари, Онлайн-трансляция