«Бастия» и «Ницца» сыграли вничью

Футболисты «Бастии» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей».

Встреча, прошедшая в пятницу в Бастии на стадионе «Арманд Чезари», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Принс Оньянге. У гостей точный удар нанес Арно Суке.

Таким образом, «Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Монако», имеющий матч в запасе. У «Бастии» стало 21 очко. Она ведет борьбу за выживание.

В матчах следующего тура «Бастия» 28 января примет «Кан», а «Ницца» 29 января дома сыграет с «Генгамом».