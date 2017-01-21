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«Бастия» и «Ницца» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Бастии» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Франции сыграли вничью с «Ниццей».

Встреча, прошедшая в пятницу в Бастии на стадионе «Арманд Чезари», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Принс Оньянге. У гостей точный удар нанес Арно Суке.

Таким образом, «Ницца» набрала 46 очков и вышла на первое место в турнирной таблице, опередив на одно очко «Монако», имеющий матч в запасе. У «Бастии» стало 21 очко. Она ведет борьбу за выживание.

В матчах следующего тура «Бастия» 28 января примет «Кан», а «Ницца» 29 января дома сыграет с «Генгамом».

Матч

Бастия - Ницца - 1:1 (1:1)

Голы

Онианк 17 (1:0). Суке 33 (1:1).

Состав

Бастия: Лека, Бенгтссон, Роуз, Джику, Чиони, Кейта, Мустефа, Каюзак, Онианк, Даник (Нангис, 80), Диалло (Распентино, 73)

Ницца: Бенитес, Данте, Сарр, Суке, Бюрнер, Дальберт, Сипрьен, Козьелло, Вальтер, Балотелли, Плеа

Предупреждения:

Каюзак, 55; Мустефа, 90 - нет

Удаления:

Каюзак, 64 - нет

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

20 января 22:45, Арман Сезари, Онлайн-трансляция

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