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«Лас-Пальмас» и «Депортиво» победителя не выявили

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Гран-Канарии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Матео Гарсия, а у гостей точный удар нанес Флорин Андоне.

Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. У «Депортиво» стало 19 очков. Этот клуб идет 15-м.

В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 30 января примет «Валенсию», а «Депортиво» 28 января в гостях сразится с «Эйбаром».

Матч

Лас-Пальмас - Депортиво - 1:1 (1:0)

Голы

Гарсия М. 13 (1:0). Андоне 69 (1:1).

Состав

Лас-Пальмас: Варас, Артильес, Лопеш, Лемос, Маседо, Гомес, Монторо, Гарсия М. (Рамирес, 89), Момо (Тана, 80), Меса, Ливайя (Эль Жар, 85)

Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Аррибас, Борхес, Гильерме, Луизинью (Морено, 80), Хуанфран, Чолак, Хоселу (Пинчи, 90), Андоне

Предупреждения:

Артильес, 73 - Хоселу, 90

Удаления:

Артильес, 77 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

20 января 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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