«Лас-Пальмас» и «Депортиво» победителя не выявили
Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 19-го тура
чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.
Встреча, прошедшая в пятницу в Гран-Канарии, завершилась со
счетом 1:1. В составе хозяев отличился Матео Гарсия, а у гостей точный удар
нанес Флорин Андоне.
Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и остался на
десятом месте в турнирной таблице. У «Депортиво» стало 19 очков. Этот клуб идет
15-м.
В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 30 января примет «Валенсию», а «Депортиво» 28 января в гостях сразится с «Эйбаром».
Матч
Лас-Пальмас - Депортиво - 1:1 (1:0)
Голы
Гарсия М. 13 (1:0). Андоне 69 (1:1).
Состав
Лас-Пальмас: Варас, Артильес, Лопеш, Лемос, Маседо, Гомес, Монторо, Гарсия М. (Рамирес, 89), Момо (Тана, 80), Меса, Ливайя (Эль Жар, 85)
Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Аррибас, Борхес, Гильерме, Луизинью (Морено, 80), Хуанфран, Чолак, Хоселу (Пинчи, 90), Андоне
Предупреждения:
Удаления:
Артильес, 77 - нет
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
20 января 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция