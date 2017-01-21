«Лас-Пальмас» и «Депортиво» победителя не выявили

Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Встреча, прошедшая в пятницу в Гран-Канарии, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Матео Гарсия, а у гостей точный удар нанес Флорин Андоне.

Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 25 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице. У «Депортиво» стало 19 очков. Этот клуб идет 15-м.

В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 30 января примет «Валенсию», а «Депортиво» 28 января в гостях сразится с «Эйбаром».