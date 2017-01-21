Дэвид Блатт: УНИКС заставил нас играть в свою игру - медленный баскетбол

Главный тренер турецкой «Дарущафаки» Дэвид Блатт после победы своей команды над казанским УНИКСом в матче регулярного сезона Евролиги отдал должное сопернику и его наставнику Евгению Пашутину.

«Команда Евгения Пашутина проделала огромную работу, она заставила нас играть в их баскетбол - медленный баскетбол. Я очень счастлив за успехи Пашутина, но нам тоже нужна была победа. И в последней четверти мы играли так, как должны, чтобы победить», - приводит «Р-Спорт» слова Блатта.

УНИКС в пятницу в Стамбуле проиграл «Дарушафаке» со счетом 64:71. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира и отдалился от зоны плей-офф.