Дэвид Блатт: УНИКС заставил нас играть в свою игру - медленный баскетбол
Главный тренер турецкой «Дарущафаки» Дэвид Блатт после
победы своей команды над казанским УНИКСом в матче регулярного сезона Евролиги
отдал должное сопернику и его наставнику Евгению Пашутину.
«Команда Евгения Пашутина
проделала огромную работу, она заставила нас играть в их баскетбол - медленный
баскетбол. Я очень счастлив за успехи Пашутина, но нам тоже нужна была победа.
И в последней четверти мы играли так, как должны, чтобы победить», - приводит «Р-Спорт»
слова Блатта.
УНИКС в пятницу в Стамбуле проиграл «Дарушафаке» со счетом 64:71. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира и отдалился от зоны плей-офф.
Матч
Дарушафака - УНИКС - 71:64
Место и дата
20 января 20:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
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