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Победа Шипулина, ничья «Зенита» и возвращение Джеррарда в «Ливерпуль». Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает начать утро с главных новостей утра субботы.

1. Россиянин Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве. Второе место занял лидер общего зачета Кубка мира француз Мартен Фуркад. Тройку призеров замкнул украинец Сергей Семенов.

2. Тренерский совет Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовал назначить на пост нового главного тренера мужской сборной России Сергея Шляпникова, а на аналогичный пост в женскую команду – Владимира Кузюткина, президиум организации, где утвердят данные кандидатуры, состоится 2 февраля.

3. Телеканал ESPN уволил американского комментатора Дуга Адлера, сравнившего американскую теннисистку Винус Уильямс с гориллой. Сам Адлер заявил, что сказал в эфире не «gorilla» (горилла), а «guerrilla» (партизан). ESPN уволил комментатора, заявив, что он «должен был быть более осторожным при выборе слов».

4. Российский бегун победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев заявил, что стал одним из информаторов в новом фильме Хайо Зеппельта и немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте не ради денег и что не собирается искать политического убежища на Западе.

5. В пятницу после зимних каникул возобновился чемпионат Германии. Футболисты «Фрайбурга» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Германии уступили «Баварии» – 1:2. У хозяев на четвертой минуте отличился Яник Хаберер, а у гостей – на 35-й минуте мяч забил Роберт Левандовски. В компенсированное ко второму тайму время Левандовски оформил дубль. «Бавария» набрала 42 очка и увеличила до шести очков преимущество над ближайшим преследователем – клубом «РБ Лейпциг», имеющим матч в запасе.

6. Футболисты «Зенита» сыграли вничью с ташкентским «Локомотивом» в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Дубае – 0:0. В следующем матче «сине-бело-голубые» 21 января вновь встретятся с китайским клубом «Чанчунь Ятай». Ранее «Зенит» обыграл его со счетом 5:2.

7. Бывший капитан сборной Англии по футболу Стивен Джеррард вернулся в «Ливерпуль» в качестве тренера академии клуба. К выполнению новых обязанностей 36-летний экс-полузащитник красных приступит в феврале.

8. Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Дарюшафаке» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги – 64:71. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира и отдалился от зоны плей-офф.

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Именинники: 21 января свое 32-летие отмечает волейболист, олимпийский чемпион Сергей Гранкин. Также в этот день родились футболисты Дмитрий Хлестов и Генрих Мхитарян.

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