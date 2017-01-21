Шамиль Тарпищев: Кузнецова действует стабильнее Павлюченковой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что матч четвертого круга Australian Open между россиянками Светланой Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой получится упорным, но Светлана имеет небольшое преимущество.

«Кузнецовой предстоит ближайший матч играть с Павлюченковой. У этой встречи предугадать исход невозможно хотя бы по той причине, что играют теннисистки из одной страны. Да и разница в классе небольшая между Светланой и Анастасией. Всё будет зависеть от степени восстановления, поскольку обе провели тяжелейшие трёхсетовые поединки. Также большое значение будет иметь психология, но если судить с позиции качества игры, то Кузнецова действует стабильнее Павлюченковой, но это не гарантирует ей победы», - приводит RT слова Тарпищева.

Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова встретятся в четвертом круге Australian Open 22 января в 03:00 по московскому времени.