Шамиль Тарпищев: Кузнецова действует стабильнее Павлюченковой
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает,
что матч четвертого круга Australian Open между россиянками Светланой
Кузнецовой и Анастасией Павлюченковой получится упорным, но Светлана имеет
небольшое преимущество.
«Кузнецовой предстоит ближайший матч играть с Павлюченковой.
У этой встречи предугадать исход невозможно хотя бы по той причине, что играют
теннисистки из одной страны. Да и разница в классе небольшая между Светланой и
Анастасией. Всё будет зависеть от степени восстановления, поскольку обе провели
тяжелейшие трёхсетовые поединки. Также большое значение будет иметь психология,
но если судить с позиции качества игры, то Кузнецова действует стабильнее
Павлюченковой, но это не гарантирует ей победы», - приводит RT слова Тарпищева.
Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова встретятся в
четвертом круге Australian Open 22 января в 03:00 по московскому времени.