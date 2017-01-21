Кит Лэнгфорд: В матче с «Дарушафакой» я не смог найти нужный ритм в атаке

Атакующий защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд считает, что баскетболисты его клуба показали плохую игру в нападении в матче Евролиги с турецкой «Дарушафакой».

«Даже несмотря на семь незабитых штрафных, у нас был шанс спасти матч и победить, но в целом мы все равно сыграли плохо. Такие матчи случаются, сезон длинный, так что нужно сделать выводы и двигаться дальше. Я бы сказал, что в нападении обе команды сыграли не лучшим образом. И я в том числе, не мог поймать нужный ритм в атаке. «Дарушафаке» помогла поддержка домашнего зала. Она придала команде энергию в нужный момент», - приводит «Р-Спорт» слова Лэнгфорда.

УНИКС в пятницу в Стамбуле проиграл «Дарушафаке» со счетом 64:71. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира и отдалился от зоны плей-офф.