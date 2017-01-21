Кит Лэнгфорд: В матче с «Дарушафакой» я не смог найти нужный ритм в атаке
Атакующий защитник УНИКСа Кит Лэнгфорд считает, что
баскетболисты его клуба показали плохую игру в нападении в матче Евролиги с
турецкой «Дарушафакой».
«Даже несмотря на семь
незабитых штрафных, у нас был шанс спасти матч и победить, но в целом мы все
равно сыграли плохо. Такие матчи случаются, сезон длинный, так что нужно
сделать выводы и двигаться дальше. Я бы сказал, что в нападении обе команды
сыграли не лучшим образом. И я в том числе, не мог поймать нужный ритм в атаке.
«Дарушафаке» помогла поддержка домашнего зала. Она придала команде
энергию в нужный момент», - приводит «Р-Спорт» слова Лэнгфорда.
УНИКС в пятницу в Стамбуле проиграл «Дарушафаке» со счетом 64:71. УНИКС потерпел 11 поражение в 18 матчах турнира и отдалился от зоны плей-офф.
Матч
Дарушафака - УНИКС - 71:64
Место и дата
20 января 20:00, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция