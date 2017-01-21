Веснина проиграла Брэйди в третьем круге Australian Open
Российская теннисистка Елена Веснина в матче третьего круга
первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open проиграла американке
Дженнифер Брэйди.
Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени
в Мельбурне, завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу американки. Матч
продолжался 84 минуты.
В следующем круге Брэйди сыграет с победительницей в противостоянии Мария Саккари (Греция) – Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Брэйди Д. (США) - 6:7, 2:6
Место и дата
21 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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