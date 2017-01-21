Веснина проиграла Брэйди в третьем круге Australian Open

Российская теннисистка Елена Веснина в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open проиграла американке Дженнифер Брэйди.

Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени в Мельбурне, завершилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу американки. Матч продолжался 84 минуты.

В следующем круге Брэйди сыграет с победительницей в противостоянии Мария Саккари (Греция) – Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг