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Макарова пробилась в четвертый клуб Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open переиграла словачку Доминику Цибулкову.

Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени в Мельбурне, завершилась со счетом 6:2, 6:7, 6:3. Матч продолжался почти три часа.

В следующем круге сыграет с победительницей в противостоянии Каролина Возняцки (Дания) – Йоханна Конта (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг

Матч

Цибулкова Д. (Словакия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 7:6, 3:6

Место и дата

21 января 03:00, , Онлайн-трансляция

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