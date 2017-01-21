Макарова пробилась в четвертый клуб Australian Open

Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче третьего круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open переиграла словачку Доминику Цибулкову.

Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени в Мельбурне, завершилась со счетом 6:2, 6:7, 6:3. Матч продолжался почти три часа.

В следующем круге сыграет с победительницей в противостоянии Каролина Возняцки (Дания) – Йоханна Конта (Великобритания).

Мельбурн (Австралия)

Турнир серии «Большого шлема»

Australian Open

Призовой фонд 16 503 692 доллара

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

3-й круг