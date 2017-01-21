Макарова пробилась в четвертый клуб Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Макарова в матче третьего
круга первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» - Australian Open переиграла словачку
Доминику Цибулкову.
Встреча, прошедшая в ночь на субботу по московскому времени
в Мельбурне, завершилась со счетом 6:2, 6:7, 6:3. Матч продолжался почти три
часа.
В следующем круге сыграет с победительницей в противостоянии Каролина Возняцки (Дания) – Йоханна Конта (Великобритания).
Мельбурн (Австралия)
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Цибулкова Д. (Словакия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 7:6, 3:6
Место и дата
21 января 03:00, , Онлайн-трансляция
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