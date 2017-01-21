Голевой пас Марченко не помог «Детройту» в матче с «Баффало»

Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».

Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Сэм Райнхарт, Райан О’Райлли и Кайл Окпосо. У гостей отличились Франс Нильсен и Даррен Хельм.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, применил один силовой прием, один раз за блокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 22 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Детройт» 22 января в 21:30 (мск) примет «Рейнджерс».