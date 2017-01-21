Голевой пас Марченко не помог «Детройту» в матче с «Баффало»
Хоккеисты «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Детройту».
Встреча, прошедшая в Баффало на льду «Фест Ниагара-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев. В их составе по шайбе
забросили Сэм Райнхарт, Райан О’Райлли и Кайл Окпосо. У гостей отличились Франс
Нильсен и Даррен Хельм.
Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на
льду 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, применил один силовой
прием, один раз за блокировал бросок соперника, окончив матч с показателем
полезности «плюс один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Баффало» 22 января в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Монреалем», а «Детройт» 22 января в 21:30 (мск) примет «Рейнджерс».
Матч
Баффало - Детройт - 3:2 О.Т. (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Нильсен (Грин), 9:02 (0:1 - бол.). Рейнхарт (Ристолайнен, Айкел), 25:06 (1:1 - бол.). Хелм (Абделькадер, Марченко), 53:38 (1:2). О'Райлли Р. (Фрэнсон, Фолк), 55:51 (2:2). Окпосо (О'Райлли Р., Айкел), 64:34 (3:2 - бол.).
Место и дата
21 января 03:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция