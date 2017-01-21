«Питтсбург» разгромил «Каролину», Малкин набрал 2 очка

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Тревор Дейли, Карл Хагелин, Крис Куниц, Фли Кессел и Евгений Малкин, а Конор Шири оформил дубль. У хозяев шайбу забросил Виктор Стольберг.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 22 января в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Питтсбург» 23 января в 00:00 (мск) примет «Бостон».