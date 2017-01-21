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«Питтсбург» разгромил «Каролину», Малкин набрал 2 очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Каролины» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».

Встреча, прошедшая в Роли на льду «Пи-Эн-Си Арены», завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей. В их составе по разу отличились Тревор Дейли, Карл Хагелин, Крис Куниц, Фли Кессел и Евгений Малкин, а Конор Шири оформил дубль. У хозяев шайбу забросил Виктор Стольберг.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду 18 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, отдал голевой пас, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Каролина» 22 января в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Коламбусом», а «Питтсбург» 23 января в 00:00 (мск) примет «Бостон».

Матч

Каролина - Питтсбург - 1:7 (0:1, 0:4, 1:2)

Голы:

Дэйли 12:31 (0:1). Хагелин (Кессел, Гонс), 26:59 (0:2). Шири (Раст), 32:28 (0:3). Куниц (Фер, Уилсон), 32:46 (0:4). Кессел (Малкин, Шульц), 37:29 (0:5 - бол.). Малкин 46:37 (0:6). Сталберг (Хэйнси, Славин), 47:09 (1:6 - мен.). Шири (Кросби, Раст), 49:05 (1:7).

Место и дата

21 января 03:00, Ар-Би-Си Центр, Онлайн-трансляция

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